Посольство РФ: оценка главой МИД Канады ситуации в Донбассе вызывает разочарование

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Утверждения главы канадского МИД Мелани Жоли в Twitter о якобы имевших место военных действиях РФ в Донбассе вызывают глубокое разочарование и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом говорится в заявлении посольства России в Оттаве, которое в четверг поступило корреспонденту ТАСС.

"Категорически отвергаем сообщение в Twitter-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 17 февраля о "неспровоцированных военных действиях России в Донбассе", "российских попытках усугубить кризис, <...> поставив под угрозу жизнь невинных людей", - сказали в посольстве. - Подобные заявления вызывают глубокое разочарование. Они не имеют ничего общего с реальностью и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от агрессивной политики режима в Киеве, ведущего многолетнюю войну против собственного народа и саботирующего выполнение минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, одобренного резолюцией СБ ООН 2202 и обязательного к исполнению всеми государствами".

В дипмиссии подчеркнули, что "внутренний конфликт на востоке Украины не имеет военного решения", а "единственный путь к миру - заставить украинские власти сесть за стол переговоров с представителями Донецка и Луганска". "Правительство Канады имеет возможность использовать для этого свое влияние. Необоснованной же антироссийской риторикой мира на Украине не достичь. Это должно быть очевидным для всех", - заключили в посольстве РФ.

В четверг Жоли в сообщениях в Twitter дала свою оценку последним событиям в Донбассе, фактически обвинив Россию в военной активности в регионе.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.