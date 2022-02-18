Гаврилов: соблюдение Киевом минских соглашений разрешило бы ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Единственный верный путь для разрешения ситуации вокруг Украины заключается в следовании принципам минских соглашений. Об этом в пятницу заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью телеканалу RT.

"Необходимо сесть за стол переговоров и следовать механизмам минских соглашений, чтобы разрешить ситуацию дипломатическим методом в разных сферах: и военной, и экономической, и политической сфере. Это единственный путь и у Украины есть шанс им воспользоваться", - сказал он.

"Деэскалация обязательна, как подчеркивал <…> наш президент [Владимир] Путин, президент [Республики Беларусь Александр] Лукашенко", - подчеркнул Гаврилов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Обострение ситуации

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась в четверг. В Донецке и Луганске сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке Киевом наступления, при этом украинская сторона утверждает, что не готовит наступательных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию "очень и очень опасной".

В пятницу власти ДНР и ЛНР объявили об организации выезда мирных жителей республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей, а также направил в регион врио главы МЧС Александра Чуприяна.