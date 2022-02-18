ЛДПР заявила, что ДНР и ЛНР как никогда нуждаются в поддержке России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики как никогда нуждаются в поддержке России. Об этом говорится в заявлении думской фракции ЛДПР, опубликованном в пятницу в ее Telegram-канале .

"Сотни тысяч русских жителей Донбасса в эти минуты рискуют быть уничтоженными украинской военщиной, подстрекаемой западными покровителями. К тому есть все сигналы. Донецк и Луганск как никогда нуждаются в нашей поддержке и защите", - говорится в тексте.

"В ЛДПР убеждены, сегодня Донецк - завтра Москва. Нас хотят раздавить", - убеждены либерал-демократы, добавляя, что "сейчас не время подставлять вторую щеку".

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.