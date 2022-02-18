Захарова напомнила о словах Зеленского, рекомендовавшего жителям Донбасса уезжать в Россию

"[Верещук] почему-то не процитировала очень подходящую ситуации мысль Зеленского: "Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам - в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Для будущего своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет", - привела Захарова цитату украинского лидера в своем Telegram-канале в пятницу.

Дипломат также указала, что Зеленский использовал по отношению к жителям Донбасса обращение "особи".