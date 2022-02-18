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Кризис на Украине

Захарова напомнила о словах Зеленского, рекомендовавшего жителям Донбасса уезжать в Россию

Официальный представитель МИД РФ отреагировала на призывы украинского вице-премьера Ирины Верещук

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы украинского вице-премьера Ирины Верещук к жителям Донбасса перебираться на подконтрольные Киеву территории напомнила о противоположных заявлениях президента Украины Владимира Зеленского.

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"[Верещук] почему-то не процитировала очень подходящую ситуации мысль Зеленского: "Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам - в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Для будущего своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет", - привела Захарова цитату украинского лидера в своем Telegram-канале в пятницу.

Дипломат также указала, что Зеленский использовал по отношению к жителям Донбасса обращение "особи".

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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