Президент Польши назвал ситуацию вокруг Украины близкой к критической

ВАРШАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Напряженность вокруг Украины нарастает, ситуация приближается к критической отметке. Об этом заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, выступая после инициированных США консультаций с лидерами ряда стран НАТО по Украине.

"Ситуация серьезная, и все прекрасно понимают, что напряженность огромная", - сказал он, подчеркнув, что "на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях в последнее время наблюдаются постоянные вооруженные столкновения". "Видно, что ситуация приближается к точке, которую все боятся, которую можно считать критической", - отметил Дуда.

"Дойдет ли до эскалации? Никто точно не может ответить на этот вопрос. У нас разные данные. Все понимают, что Олимпиада в Пекине еще не закончилась, но скоро Игры закончатся, закончатся в воскресенье. Что будет дальше? Все готовы. И мы готовы. Самое важное - сохранить спокойствие до последнего момента, не дать себя спровоцировать, не поддаваться на провокации. Быть вместе и быть рядом с Украиной", - сказал польский лидер.

Как заверил Дуда, "НАТО едина, нет никаких противоречий между странами альянса, никаких противоречий между крупнейшими военными державами". "Лидерство США однозначно. Конечно, постоянно ведется диалог с Россией. Но возможности, что явно видно, все больше исчерпываются", - добавил он.

По оценке президента Польши, "Украина ведет себя спокойно, избегает провокаций, власти в Киеве ведут себя очень ответственно в этой очень сложной ситуации". "Россияне собрали огромную военную силу, невиданную со времен Второй мировой войны, вокруг границ Украины и в Белоруссии", - утверждает он.

"Ответ будет очень жестким. Должен быть жестким и будет. Будет однозначным и болезненным. Прежде всего, с экономической точки зрения, социальной, если дойдет до акта агрессии", - указал Дуда.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в четверг утром. В Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.