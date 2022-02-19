Американский чиновник выразил сожаления по поводу учений стратегических сил РФ

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сожалеют в связи с решением России начать в субботу учения сил стратегического ядерного сдерживания, Вашингтон считает данный шаг эскалацией напряженности. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель администрации США высокого ранга, входящий в состав делегации американского вице-президента Камалы Харрис, принимающей участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"С учетом такого контекста, как нынешний, такого значительного числа военных сил, развернутых в преддверии напряженности в регионе (близ Украины - прим. ТАСС), думаю, справедливо будет сказать, что добавление к этому ядерных и иных стратегических учений является эскалационным и вызывает сожаление", - сказал американский чиновник.

В России начинаются плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Учения пройдут под руководством президента Владимира Путина.