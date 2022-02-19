{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американский чиновник выразил сожаления по поводу учений стратегических сил РФ

По словам представителя администрации США, это решение Москвы является эскалацией напряженности

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сожалеют в связи с решением России начать в субботу учения сил стратегического ядерного сдерживания, Вашингтон считает данный шаг эскалацией напряженности. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель администрации США высокого ранга, входящий в состав делегации американского вице-президента Камалы Харрис, принимающей участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"С учетом такого контекста, как нынешний, такого значительного числа военных сил, развернутых в преддверии напряженности в регионе (близ Украины - прим. ТАСС), думаю, справедливо будет сказать, что добавление к этому ядерных и иных стратегических учений является эскалационным и вызывает сожаление", - сказал американский чиновник.

В России начинаются плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Учения пройдут под руководством президента Владимира Путина.

Теги
СШАРоссия
Кризис на Украине
МИД Чехии выразил поддержку Украине в условиях обострения ситуации в Донбассе
Внешнеполитическое ведомство считает виновной в происходящем Россию
Читать полностью