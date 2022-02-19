Посольство РФ отвергло утверждения США о причастности России к кибератакам на Украине

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло утверждения заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер о том, что российская сторона якобы может стоять за недавними кибератаками на украинские банки и сети Минобороны Украины. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице диппредставительства в Facebook.

Как в нем указано, данные высказывания Нюбергер являются "откровенно антироссийскими". "Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", - подчеркнули в диппредставительстве.

Нюбергер, курирующая вопросы кибербезопасности, озвучила указанную версию на брифинге в Белом доме в пятницу. Как она утверждала, у американской стороны есть соответствующая "техническая информация".

Во вторник Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине.