В Совфеде заявили, что РФ окажет Донбассу всестороннюю поддержку и обеспечит его защиту

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти России окажут Донецкой и Луганской народным республикам всестороннюю поддержку и обеспечат защиту жителей этих государств, заявил в понедельник ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Этим решением фактически прекращаются восьмилетние страдания народа Донбасса, жизнь в очень сложных, тяжелых условиях социально-экономических, постоянной войны с Украиной, постоянных разговоров о том, что с Украиной будут заключены какие-то соглашения. Однако уже все поняли, что Украина не будет выполнять даже минимум Минских соглашений. Наша обязанность после этих многолетних испытаний Донбасса - оказать Донбассу всестороннюю поддержку, и я уверен, мы не просто признаем Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами, мы сделаем все, чтобы обеспечить их защиту", - сказал Цеков.

Сенатор отметил, что намерен поддержать решение президента при его рассмотрении в Совете Федерации. "Голосовать однозначно буду. Воспринял все очень положительно, решение очень правильное", - считает Цеков.