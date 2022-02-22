Госдума обсудит ратификацию соглашений, подписанных Путиным и лидерами ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками.

Как сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, палата обсудит ратификацию соглашений во вторник. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что совместное заседание его комитета с комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками запланировано на 09:00 мск, затем на заседание соберется Совет Думы. После этого, по его словам, документы "выйдут на ратификацию" на пленарном заседании Госдумы во вторник.

21 февраля Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры с лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Перед этим, выступая с телеобращением к гражданам в понедельник, президент России попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.

Ранее в Кремле состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания подчеркнул, что решение палаты об обращении к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик было продиктовано гуманитарными соображениями. Госдума просила Путина рассмотреть обращение палаты о признании независимости ДНР и ЛНР и принять это решение, заявил он.

Речь идет об обращении, с которым Госдума выступила 15 февраля. Его проект был предложен фракцией КПРФ, при этом палата рассматривала как вариант прямого обращения к президенту, так и после предварительных консультаций с МИД. В итоге парламентарии приняли решение напрямую обратиться к главе государства.