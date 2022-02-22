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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Эксперт считает, что Китай спокойно отреагирует на признание Россией ЛНР и ДНР

Однако аналогичное решение со стороны Пекина практически исключено, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пекин спокойно отреагирует и не станет критиковать решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в понедельник директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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"Я бы предположил, что какой-то активной поддержки политической российским шагам не будет, но вместе с тем не будет и особой критики. Будут довольно расплывчатые высказывания с призывами всем сторонам проявлять сдержанность и решать все мирным путем", - сказал он.

Эксперт провел параллели с поведением Китая при признании Россией Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Аналитик напомнил, что Пекин не признавал их независимость, но и негативного отношения к действиям России не высказывал. Кроме того, были попытки налаживания деловых связей между Китаем и Абхазией.

По словам Кашина, признание Китаем независимости ЛНР и ДНР практически исключено. "Они так не делают. Тем более что формально независимость народных республик базируется прежде всего на том, что у них был общенародный референдум - 2014 год. Китай не может создавать прецедентов признания результатов референдума о статусе, потому что иначе это отразится на тайваньской проблеме, - пояснил он. - Так что это исключено, что Китай поддержит [РФ] в этом вопросе. Максимум - они могут указать на некие особые исторические обстоятельства, которые надо принять во внимание, но не более того".

Собеседник агентства также отметил, что данное решение Москвы не повлияет на российско-китайские отношения.

Теги
РоссияКитайПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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