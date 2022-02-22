Глава Госсовета Крыма считает, что РФ сделала первый шаг к прекращению войны на Донбассе

"Сделан первый, но самый тяжелый шаг к прекращению войны в республиках, развязанной против них Украиной. Конечно, Россия берет на себя очень непростую ношу гаранта безопасности и успешного развития республик. Но это единственный в сложившейся ситуации путь к миру, а потому наша страна, наш президент просто не могли поступить иначе. Следует отметить единодушие, с которым высказались за признание независимости республик члены Совета безопасности РФ", - сказал журналистам Константинов.

Он отметил, что "у Украины были многочисленные шансы сохранить за собой Донбасс, для чего Киеву следовало бы просто говорить со своими гражданами, прислушиваться к их мнениям, учитывать их политическую волю". "Делать это следовало не только в отношении тех, кто ночует на майданах и жжет покрышки, но и тех, кто создавал ее экономическую мощь. Что Киев к такому диалогу генетически не готов, мы прекрасно знали: с нами тоже отказывались говорить вплоть до 2014 года", - добавил Константинов.

По мнению главы крымского парламента, жители Донецкой и Луганской народных республик имеют полное право считать себя свободными от обязательств в отношении государства Украина.

"Для режима, захватившего власть на Украине в результате государственного переворота, это - начало конца, поскольку Донецкой и Луганской перечень возможных народных республик не исчерпывается. Это - закономерный итог политики Киева по отношению к своим гражданам, проживающим в регионах юго-востока страны, и неизбежная судьба политических клик, базирующихся на нацистской идеологии. Наши донецкие и луганские братья, обретая независимость, берут свою дальнейшую судьбу в собственные руки. У республик появляется шанс возродить экономику, наладить благополучную жизнь. Главное обстоятельство, которого им до сих пор не хватало для этого, мир. Теперь есть шанс его надежно обеспечить", - считает он.