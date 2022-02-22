Путин поручил установить дипотношения с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народной республиками, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. Об этом говорится в тексте указов президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

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Документы, подписанные в Кремле 21 февраля, опубликованы в ночь на вторник на официальном портале правовой информации.

"Министерству иностранных дел РФ провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - говорится в одном из указов. Согласно другому документу, такие же переговоры МИД должен провести с Луганском.

Кроме того, указы содержат пункты о подготовке договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Эти договоры были подписаны Путиным и главами двух республик - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - на церемонии 21 февраля после подписания президентом РФ указов о признании ДНР и ЛНР. Документам предстоит пройти ратификацию в парламенте.

Указ вступил в силу со дня подписания - 21 февраля.