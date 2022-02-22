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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Соглашения с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму

Вячеслав Володин направил их в профильные комитеты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию Думы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, сообщается на думском сайте во вторник.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Государственную думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой", - отмечается в сообщении.

В частности, договоры были направлены в комитет Госдумы по международным дела, а также в комитет Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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