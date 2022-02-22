В ЛДПР полностью поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР полностью поддерживает решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, либерал-демократы при этом надеются на возвращение всей Украины в ее историческое лоно. Об этом говорится в заявлении фракции (есть в распоряжении ТАСС).

"Сразу начнем с того, что ЛДПР полностью поддерживает решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Однако вместе с тем мы выражаем надежду, что это лишь первый шаг, и 22 февраля 2022 года началось возвращение всей Украины в ее историческое лоно", - говорится в тексте.

В ЛДПР отмечают, что "главная задача сейчас - снять все вопросы по безопасности". "НАТО должно убраться от границ России на рубежи 1997 года, а когда это произойдет, то и необходимость в этом альянсе отпадет, он будет просто распущен. На место глобальных блоков придут региональные военные союзы, например, уже созданный AUKUS (США, Британия и Австралия), - говорится в заявлении. - Вот они займутся тем, что будут вылавливать в море лодки с мигрантами из Африки". "А в Европе никаких блоков больше быть не должно", - считают в ЛДПР.

"При этом Россия не намерена проводить экспансию. Главное для нас - гарантии собственной безопасности", - указали во фракции.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.