Совет Думы включил в план работы палаты ратификации соглашений с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы включил в план работы палаты на вторник ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом журналистам сообщил источник в Думе.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 22 февраля внесенные президентом законопроекты о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - отметил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.