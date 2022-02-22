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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Совет Думы включил в план работы палаты ратификации соглашений с ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы включил в план работы палаты на вторник ратификации соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом журналистам сообщил источник в Думе.

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"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 22 февраля внесенные президентом законопроекты о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - отметил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.

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РоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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