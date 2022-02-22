СФ включил в повестку внепланового заседания 22 февраля ратификацию соглашений с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации включил в повестку внепланового заседания палаты 22 февраля вопросы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится на официальном сайте Совфеда.

В частности, договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Документы предусматривают в том числе защиту этнической, языковой и иной самобытности нацменьшинств на территориях договорившихся сторон. Как говорится в финансово-экономическом обосновании к договорам, их ратификация не потребует дополнительных бюджетных трат. Договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Кроме того, охрана государственных границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями сторон, говорится в заключенных с РФ соглашениях. В случае опасения за свою безопасность стороны будут проводить консультации.