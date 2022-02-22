Зюганов призвал к консолидации в поддержке решения о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик - первый шаг в сторону мира на этих территориях, нужно консолидироваться в его поддержке, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Я призываю, максимально поддерживая это решение по признанию республик, консолидироваться внутри общества", - сказал он журналистам перед заседанием Госдумы во вторник.

По мнению Зюганова, "решение принято правильное, сделан первый исключительно важный шаг в сторону мира и в сторону решительного противодействия тем авантюристам, которые согнали 130 тыс. человек [украинских] войск под Донецк и Луганск".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь с понедельника на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию. Ожидается, что сегодня этот вопрос обсудят и нижняя палата, и Совет Федерации.