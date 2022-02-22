Песков: подписание документов с ЛНР и ДНР произошло в момент телеобращения Путина

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что подписание документов с ЛНР и ДНР об их признании состоялось в момент трансляции телеобращения президента Владимира Путина к гражданам.

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов, потом была работа над текстом документа. Потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи, а пока шел эфир этой записи, состоялось подписание", - сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что "как раз к моменту окончания эфира обращения к россиянам пошли кадры подписания". "Они были показаны", - отметил он.

При этом Песков опроверг сообщения, что якобы соответствующие кадры были записаны еще днем, до заседания Совбеза РФ. "Нет, они были записаны глубоко вечером", - заявил Песков.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.