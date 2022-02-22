Матвиенко: жизни миллионов людей в Донбассе зависят от исторического решения России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ратификацию договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи историческим решением, от которого зависят жизни миллионов жителей Донбасса. Во вторник Совфед рассматривает законы о ратификации этих договоров.

"На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса - русских, русскоязычных, украинцев - тех людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, искренне верят в Россию, что Россия никогда их не бросит и не подведет", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она отметила, что жители Донбасса на протяжении семи лет жили в постоянном страхе, "практически на военном положении, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины, которая, если называть вещи своими именами, объявила войну собственным гражданам". По словам спикера Совфеда, Украина при явной поддержке стран Запада блокировала любое, даже малейшее продвижение реализации Минских соглашений.

Матвиенко напомнила, что накануне президент России выступил с важнейшим обращением к гражданам России, которое, по ее мнению, нужно перевести на все языки мира "и показать всем, кто разглагольствует о якобы агрессии нашей страны по отношению к Украине". "Убеждена, что мы обязаны здесь и сейчас сделать этот важный шаг. Этого требуют от нас и наши граждане, и наша история, и наша совесть. Это наш моральный долг", - сказала председатель верхней палаты парламента.