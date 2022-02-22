Косачев заявил, что полномасштабной войны с Украиной не будет, пока это зависит от России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификация договоров с ними о дружбе и сотрудничестве являются защитой людей от полномасштабной войны. Об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, добавив, что войны не будет, пока это зависит от России.

"Сегодняшнее решение, которое нам предстоит принять [о ратификации договоров], равно как и вчерашнее решение президента о признании двух республик, это и есть главный фактор деэскалации напряженности в регионе, это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России", - сказал сенатор в ходе обсуждения законов о ратификации договоров.

Он призвал страны Запад перестать нагнетать напряженность и задуматься о том, что их действия в конечном итоге и подвергают смертельному риску тех самых людей, о которых они якобы пекутся.

"И самое главное, с этой трибуны хочется обратиться еще с одними призывом к народу Украины - осознать порочность, губительность нынешней политики киевских властей с точки зрения развития государственности и сохранения территориальной целостности этой страны. Три территории вы уже потеряли. Самое время выполнять работу над ошибками и делать оргвыводы", - сказал вице-спикер Совфеда.

Парламентарий также высказал слова восхищения и благодарности жителям Донецка и Луганска, "которые выстояли эти сложнейшие восемь лет, не сдались, не предали свои убеждения, своих предков и детей, которые не предали себя".