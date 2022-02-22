Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным" и способным пойти на "все что угодно"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского "неуравновешенным и несамостоятельным человеком", от которого можно ожидать любых шагов, в том числе направленных на обострение российско-украинских отношений.

"Читал то, что он [Зеленский] там сказал [в видеообращении украинцам в ночь на вторник]. От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-1", отвечая на вопрос о готовности Киева к конкретным шагам по обострению отношений.

Он также добавил, что "с изумлением прочитал заявление" постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд о возможности получения Украиной ядерного оружия. "По смыслу этого заявления получается, что если Украина захочет, то тогда ей можно будет обзавестись ядерным оружием. Все свои риторические "эскапады" наши западные коллеги выстраивают исключительно для того, чтобы эту конфронтацию нагнетать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что Запад не пытается искать пути к разрядке напряженности, которую сам же и создает, а старается "всячески выводить из равновесия Российскую Федерацию" и сдерживать ее развитие, как на это указал президент РФ Владимир Путин в обращении к российскому народу 21 февраля. "Это печально", - заключил Лавров.

Путин в понедельник заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.