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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Постпред России заявил в ОБСЕ, что признание ДНР и ЛНР стало вынужденным решением Москвы

Решение продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население от продолжаемого нынешними властями Украины вооруженного насилия в Донбассе, отметил Александр Лукашевич

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия приняла очень непростое, но вынужденное решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета этой организации по обсуждению ситуации на востоке Украины в связи с решением России признать суверенитет ДНР и ЛНР.

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"Обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации сегодня ратифицированы договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это очень непростое, но вынужденное решение. Оно продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население от продолжаемого нынешними властями Украины вооруженного насилия в Донбассе", - подчеркнул российский постпред.

Как пояснил Лукашевич, решение о признании принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса. Постпред России подчеркнул, что признание произошло в то время, когда украинские военные продолжали концентрировать вооруженную группировку на линии соприкосновения, и там появились иностранные ударные вооружения, "инструкторы" из стран НАТО, тяжелые техника и вооружения. "Готовился силовой сценарий", - констатировал Лукашевич.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
РоссияЛукашевич, Александр КазимировичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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