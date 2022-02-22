Джабаров заявил, что ЛНР и ДНР должны сами решить вопрос о границах республик

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что решение вопроса о границах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) зависит от самих республик как субъектов международного права.

"Я думаю, что мы признавали эти республики как субъекты международного права, <…> они существовали, кстати, еще задолго до минских соглашений. <…> Это уже дело этих республик, как они считают, в каких границах они находятся. Мы признали сами республики, а это уже дальнейшие события, пусть решают это вот власти ДНР и ЛНР, как им поступать дальше", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Будут ли они считать эти земли территорией, оккупированной соседним государством, или как-то по-другому - это все покажет время", - добавил Джабаров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит "забегать вперед" в вопросе возвращения всей территории Донбасса, вопрос о границах будет урегулирован позже.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.