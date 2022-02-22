Посол РФ разъяснил в МИД Швейцарии решение Москвы о признании ДНР и ЛНР

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин был приглашен во вторник в швейцарский Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД), где была оглашена позиция Берна по вопросу о признании Москвой ДНР и ЛНР. Гармонин в свою очередь подчеркнул, что решение о признании было продиктовано гуманитарными соображениями и стремлением защитить мирное население, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии российский посол провел беседу с начальником Управления стран Евразии, Совета Европы и ОБСЕ Анной Ифковиц-Хорнер. "Швейцарская представительница озвучила известную позицию Берна, изложенную ранее в заявлении швейцарского внешнеполитического ведомства", - отметили в пресс-службе посольства.

"Со своей стороны, опираясь на соответствующее заявление МИД России, Сергей Гармонин подчеркнул, что решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить их мирное, включая сотни тысяч российских граждан, - заявили в пресс-службе. - Жители республик столкнулись с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями, которые не оставляют попыток силой решить "проблему Донбасса" и, по сути, уже давно вышли из Минских соглашений, саботируя их выполнение".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.