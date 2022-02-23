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Посла РФ в Австралии пригласили в МИД в связи с ситуацией на востоке Украины

Пресс-атташе дипломатического представительства Илья Рощенков отметил, что приглашение последовало за заявлением премьер-министра Австралии о введении санкций в отношении России

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Австралии Алексей Павловский был приглашен в среду в МИД страны, где ему выразили протест по поводу ситуации на востоке Украины и признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе дипломатического представительства Илья Рощенков.

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"Посол РФ в Австралии Алексей Павловский был приглашен в среду в МИД страны, где австралийская сторона выразила ему протест по поводу признания Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - сказал Рощенков, отметив, что приглашение внешнеполитического ведомства последовало за заявлением премьер-министра Австралии о введении санкций в отношении России.

Австралийские власти заявили ранее, что осуждают признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР и считают этот шаг актом агрессии в отношении Украины. В среду Австралия объявила о пакете санкций в отношении ряда российских организаций и банков, а также в отношении восьми граждан страны - членов Совета безопасности Российской Федерации.

Теги
АвстралияРоссия
Санкции в отношении России
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