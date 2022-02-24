В ОБСЕ готовят спецзаседание Постоянного совета

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянные представители государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в утренние часы в четверг получили информацию о начале военной операции России на востоке Украины. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в организации.

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"Постпреды уведомлены о <…> действиях России на Украине. Готовится заседание cпецпостсовета, чтобы обсудить происходящее", — отметил источник

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.