Захарова: дипломаты РФ каждый день в течение восьми лет занимались минскими соглашениями

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты каждый день в течение восьми лет занимались вопросами реализации минских соглашений. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

"Не было дня за восемь лет, чтобы российская дипломатия, политики, государственные деятели не занимались вопросом реализации минских договоренностей", - сказала она.

"Эти встречи и переговоры длились пять, шесть, семь, девять часов, два дня подряд, - отметила дипломат. - На всех уровнях этим занимались наши послы в точках, этим занимались министры иностранных дел, заместитель министра не только профильный, который занимается Украиной, но и те, которые занимались двусторонними отношениями с международными организациями".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.