Запад обвиняет Россию в смерти Минских соглашений, но их убила Украина

Андрей Низамутдинов — о том, как Киев более семи лет прятал труп "Минска-2", и том, что стало последней каплей для Москвы в признании ДНР и ЛНР

Решение президента РФ Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики вызвало ожидаемо негативную реакцию того, что принято именовать коллективным Западом. Страны НАТО и их партнеры, от США и Канады до Австралии и Японии, практически единогласно расценили это решение как нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины и односторонний выход России из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Осуждение и призывы пересмотреть принятое решение и вернуться в переговорный процесс прозвучали и со стороны руководства международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Критики решения Москвы правы в одном: оно действительно ставит крест на Минских соглашениях. Вот только в могилу их отправила не Россия, а Украина, власти которой за семь с лишним лет не сделали ровно ничего для их реализации, напротив, всячески ее тормозили и саботировали. Россия же все это время терпеливо и настойчиво добивалась от Киева выполнения взятых им обязательств, однако любое терпение имеет свои пределы. "Просто клочок бумаги" В декабре 2014 года, когда я впервые оказался в Донецке, это был настоящий прифронтовой город. Артиллерийская канонада не умолкая грохотала круглые сутки, правда, обстрелам подвергались в основном окраины и пригороды, в центр, где я квартировал, снаряды прилетали лишь изредка. Но все равно от звуков выстрелов и разрывов в доме постоянно дребезжали стекла, стол и табуретки на кухне ходили ходуном, в ванной то и дело выбивало заслонку воздуховода, а на улице приходилось разговаривать на повышенных тонах, чтобы перекричать грохот канонады. К тому времени уже три месяца как были подписаны первые соглашения, более известные под названием Минский протокол. На подписание документа из 12 пунктов тогдашний президент Украины Петр Порошенко пошел после того, как украинские силы в зоне "антитеррористической операции" потерпели ряд серьезных поражений. Протокол, подписанный членами контактной группы в составе представителей России, Украины и ОБСЕ, предусматривал не только немедленное прекращение огня и "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины...разоружение всех незаконных групп", но и набор мер по политическому урегулированию, включая принятие Киевом закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей и проведение там внеочередных местных выборов.

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Но в декабре, когда я приехал в Донецк, из всех пунктов протокола не действовал фактически ни один, включая первый и главный — о прекращении огня с обеих сторон. Наоборот, боевые действия шли каждый день по нарастающей. Относительное затишье установилось лишь в феврале, после очередного тяжелого поражения украинских сил. Тогда как до этого в сентябре Украина под воздействием Франции и Германии согласилась на подписание нового документа — Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (его обычно называют просто Минские соглашения или "Минск-2"). Как и Минский протокол, новый документ подписали члены контактной группы, а также руководители ДНР и ЛНР без упоминания их официального статуса. А президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии приняли декларацию в поддержку Комплекса мер. Дальнейший ход событий красноречиво описал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Минские договоренности были растоптаны украинским режимом. Сразу же после подписания минских договоренностей тогдашний президент [Петр] Порошенко прибыл в Верховную раду и стал оправдываться вместо того, чтобы защитить этот важнейший документ, который позволил остановить войну и открыл путь к мирному урегулированию, сохранению территориальной целостности Украины. Его тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин стал уверять, что эти соглашения ничего не стоят, что это просто клочок бумаги, никакие обязательства Украина на себя не брала Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

"Раковая опухоль" Фактически с момента подписания Минских соглашений украинская власть занималась саботажем их исполнения, потому что для нее было выгоднее сохранять тлеющий конфликт в Донбассе, чем урегулировать его. Основных причин, как я вижу, тут две — внутренняя и внешняя. В Киеве прекрасно понимали и понимают, что Украина интересна Западу лишь до тех пор, пока стоит на антироссийских позициях и может быть использована в качестве инструмента сдерживания РФ. И пока она соглашается, чтобы ее подобным образом использовали, она будет получать финансовую и военную помощь. А тлеющий конфликт на юго-востоке как раз и нужен для разжигания антироссийских и антирусских настроений, и тут внешняя причина вступает во взаимодействие с внутренней. Не секрет, что госпереворот, на волне которого пришел к власти Порошенко, был устроен радикальными националистами, питающими крайнюю злобу и ненависть по отношению к России. Воссоединение Крыма с РФ и провозглашение ДНР и ЛНР эту ненависть лишь усилили. Отношение радикалов к республикам Донбасса могло отличаться нюансами — одни называли этот регион "раковой опухолью", которую следует безжалостно отсечь; другие предлагали вернуть Донбасс силой, после чего его жителей попросту перевешать. Но в любом случае националисты и слышать не желали о мирном политическом урегулировании на условиях Минских соглашений.

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Приход к власти Владимира Зеленского, победа которого на выборах во многом была обусловлена обещаниями покончить с войной и мирно решить проблему Донбасса, дал было некоторые надежды, но они быстро развеялись. Если Порошенко просто саботировал Минские соглашения, то Зеленский принялся настаивать на их пересмотре. Впервые это ярко проявилось после парижского саммита "нормандской четверки", который удалось созвать после долгого перерыва. Тогда действующий украинский президент прямо заявил, что никогда не согласится с возможностью федерализации Украины. Тем самым он категорически исключил исполнение пункта 11 Минских соглашений, предусматривающего проведение конституционной реформы, которая предполагает децентрализацию с учетом особого статуса Донбасса. Впоследствии и сам Зеленский, и официальные лица рангом пониже неоднократно выступали за пересмотр политической части Минских соглашений, а то и вовсе заявляли, что исполнять положения документа в его нынешнем виде Киев не намерен. Никаких переговоров с "сепарами" В политической части "Минска-2" нынешнюю украинскую власть не устраивало примерно все, начиная от особого статуса Донбасса и заканчивая сроками передачи украинской стороне контроля над границей с Россией. Особенно рьяно выступали в Киеве против любых прямых контактов с "сепарами" (сепаратистами), как называют украинские националисты представителей республик Донбасса.

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Между тем подобные контакты прямо упоминаются в Минских соглашениях, которые, надо заметить, сформулированы весьма четко и недвусмысленно и, казалось бы, не оставляют лазеек для различных толкований. Но это не мешало Киеву упорно гнуть свою линию при молчаливом одобрении со стороны Берлина и Парижа, которые, как и Украина, предпочитали рассматривать Россию в качестве стороны конфликта и требовали от нее исполнения обязательств, о которых в тексте соглашений нет ни слова. "Написано "черное", они говорят — "белое", — охарактеризовал их позицию заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Россию на двух недавних встречах на уровне политсоветников. Эти встречи стали результатом усилий Берлина и Парижа, которые, видимо, почувствовали, что терпение Москвы подходит к концу, и попытались реанимировать переговорный процесс. Политсоветниками дело не ограничилось, в Москве и Киеве побывали сперва президент Франции Эмманюэль Макрон, а следом и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По итогам поездок оба заявляли, что получили от украинского руководства заверения в приверженности Минским соглашениям и готовности их исполнять. Однако, похоже, они поспешили выдать желаемое за действительное, во всяком случае, заявления украинских официальных лиц противоречат тому, что говорили Макрон и Шольц. Например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что у Киева "есть свои "красные линии", от которых он "никогда, ни при каких обстоятельствах не отступится". "Мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. Это не предусмотрено Минскими соглашениями, требование установить такой диалог — это исключительно интерес Российской Федерации", — сказал он, тем самым цинично исказив текст соглашений. А секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов и вовсе заявил, что "выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны", поэтому подписанные семь лет назад документы "невозможно реализовать". Констатировали смерть Судя по всему, именно не принесшие результатов вояжи Макрона и Шольца, как и фактически провалившиеся встречи в "нормандском формате" на уровне политсоветников, стали той последней каплей, которая побудила руководство России отказаться от дальнейших попыток реанимировать Минские соглашения и пойти на признание ДНР и ЛНР.