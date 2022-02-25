Захарова: страны НАТО прячутся друг за друга, когда речь идет о нерасширении альянса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО, когда речь идет об их обещании не расширять альянс на восток, ищут новые оправдания и прячутся друг за друга. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Члены Североатлантического альянса опровергают друг друга по принципиальным вопросам, продолжая делать заявления, не соответствующие проводимой политике. Юлят, извиваются, друг за друга прячутся. Теперь приходится делать новые оправдания, акцент делается на том, что обещания [о нерасширении НАТО] не были закреплены документально", - сказала она.

"Мы призываем ознакомиться с подготовленной МИД РФ на основе архивных документов и опубликованных на нашем официальном сайте подборкой выдержек из соответствующих бесед", - добавила дипломат.

Ранее Захарова в своем Telegram-канале привела видеозапись немецких СМИ ARD и Der Spiegel, на которой 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявляют об отсутствии у НАТО намерений расширять зону обороны на восток, причем это касается "не только ГДР, но и вообще".

Издание Der Spiegel 18 февраля сообщило со ссылкой на архивные документы, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на восток. По его информации, первоначально этот документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.