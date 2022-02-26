Посол России в Оттаве пообещал ответ на санкции Канады против Путина и Лаврова

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа решение Канады ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Беспрецедентно недружественный и одновременно абсурдный шаг. Противоречит всем принципам межгосударственных отношений и дипломатической этики. Тем самым канадский кабинет, по сути, ведет дело к непоправимому разрыву двусторонних связей. Ответные меры последуют", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат также заявил, что Канада в 2014 году "стыдливо закрыла глаза на свержение путем вооруженного путча демократически избранного президента Виктора Януковича". Степанов отметил, что Запад, включая Канаду, ранее признал демократический характер его избрания, а позже "растоптал собственные громогласно заявляемые принципы о непризнании незаконного свержения демократически избранных лидеров".

Кроме того, продолжил посол, Канада на протяжении последних восьми лет "не просто не замечала подъема неонацизма на Украине и геноцида, развязанного киевским режимом против русских людей на востоке страны, она поощряла и помогала этим убийствам". По его словам, канадские инструкторы "тренировали военные формирования, в том числе неонацистских радикалов (это задокументированный факт), которые отправлялись убивать людей в Донбассе". "В этом смысле не будет преувеличением сказать, что у многих политиков в Оттаве руки в крови наших соотечественников", - подчеркнул дипломат.

Степанов также напомнил, что Россия проводит военную операцию по денацификации Украины. "Канадское правительство, выступая одним из наиболее рьяных спонсоров и защитников киевского режима, поднявшего на знамена символы дивизий СС и портреты гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича, по сути, этот нацизм защищает. Тем самым вписывает свое имя в темные страницы истории и срамит память поколения храбрых канадцев, отдавшего свои жизни в общей борьбе за победу во Второй Мировой войне", - заключил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава вводит санкции против Путина, Лаврова и Герасимова.