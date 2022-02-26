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Военная операция на Украине
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Лавров рассказал Чавушоглу о проведении спецоперации сил РФ в Донбассе

Глава МИД РФ подчеркнул готовность России к взаимодействию со всеми конструктивными силами для урегулирования украинской проблемы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал о проведении спецоперации российских сил на Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

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"В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом С. В. Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами во взаимодействии с формированиями народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский министр заявил турецкому коллеге о готовности Москвы к взаимодействию со всеми силами для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

"Подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего устойчивого урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади уточнили, что стороны обсудили и двусторонние отношения, условившись продолжать контакты и взаимодействие по реализации российско-турецких договоренностей.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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