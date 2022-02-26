Захарова назвала "низостью" принятие персональных санкций Запада против Путина и Лаврова

"Я не знаю о чем они думали, но принятие санкций по блокировке их (Путина и Лаврова - прим. ТАСС) личных счетов за рубежом - это <...> низость какая-то невозможная", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Комментируя иные персональные санкции Запада, Захарова раскритиковала формулировку, подразумевающую ограничительные меры из-за агрессивного отношения к какой-либо стране.

"Если за агрессивное отношение к какой-либо стране можно накладывать персональные санкции, то, мне кажется, половина Америки должна не въезжать куда-нибудь, особенно, на территорию нашей страны. С точки зрения Евросоюза должно так происходить", - добавила она

По словам Захаровой, санкции, относящиеся к размещению российских войск на Донбассе, были наложены еще до появления там сил РФ. "Эти санкции принимались 23-го, очевидно, они разрабатывались накануне, и были опубликованы в ночь с 23 на 24. Если они имеют в виду операцию сейчас по защите Донбасса, то, как вы понимаете, в ночь с 23 на 24 никакого размещения войск не было", - заключила она.

О новых санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. ЕС ввел финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента РФ, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ. Страны также включили в черные списки политических деятелей, в том числе самого Путина и главу МИД Сергея Лаврова, а также других граждан России.