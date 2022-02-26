Захарова заявила, что у Лаврова нет счетов, которые Запад мог бы заморозить

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не может иметь счетов за рубежом, которые мог бы заморозить Запад в связи с введением персональных санкций. Об этом сообщила в субботу официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

Она отметила, что упомянутых в заявлениях западных стран счетов у министра "нет и не может быть". "Это запрещено законом де-факто и де-юре. Я не знаю, что они имели в виду", - сказала Захарова.

Представитель министерства напомнила, что Лавров ежегодно подает справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в которой все они детально расписываются. "Наше государство с точки зрения борьбы с коррупцией интересует не только процентная ставка вашего дохода, наше государство с точки зрения профилактики интересует все - все счета вообще, все объекты недвижимости (автомобили, квартиры, дачи, гаражи, лодки и т. д.), акции, облигации и т. д. И не только ваши как госслужащего, но и членов вашей семьи. Мало того, даже если вы чем-то пользуетесь, и оно не ваше - например, жена владеет, а вы пользуетесь, - вы указываете и в своей справке, и в справке жены, и в справке ребенка одно и то же", - пояснила она.

Ранее персональные санкции против Лаврова ввели Европейский союз, США, Великобритания и Канада.