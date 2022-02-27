Замглавы Минобороны РФ находится в Минске в составе делегации для переговоров с Украиной

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин находится в Минске в составе российской делегации для переговоров с Украиной, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, на переговоры прибыли заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, занимающий также пост полпреда в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В составе делегации - представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Встреча назначена в Гомеле.

Мединский заявил, что делегация России ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени (совпадает с московским).

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.