В СПЧ назвали СМИ Великобритании "фабрикой фейков"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ Леонид Поляков считает, что за последние четыре дня СМИ Великобритании превратились в "фабрику фейков".

"Читаю английскую прессу, смотрю ВВС, слушаю подкаст BBC World и не могу отделаться от ощущения, что это круглосуточная "фабрика грез", точнее, "фабрика фейков", - написал Поляков на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние четыре дня в СМИ Великобритании появились сотни фейков. Поляков привел в пример фото разрушенных домов в ДНР и ЛНР, "которые выдаются за "зверства" российской армии". Член СПЧ отметил, что это - "информационная война, нацеленная прежде всего на собственное население".

"Все это описывается недавно изобретенным термином - "постправда". Красиво, замысловато, самое противное - он как бы нормализует то, что должно называться просто, - неправда", - констатировал член Совета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.