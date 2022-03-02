Лавров: "Северный поток - 2" показал, что Европа занимает в мире подчиненное место

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг "Северного потока-2" показала, что Европа занимает на мировой арене абсолютно подчиненное и несамостоятельное место. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последуют за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока - 2". <...> "Северный поток-2" [уже] сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене - абсолютно подчиненное и несамостоятельное место", - сказал Лавров.