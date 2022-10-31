Вызов посла Нидерландов в МИД РФ и продление мер поддержки бизнеса. Главное за 31 октября

Вызов посла Нидерландов в МИД РФ

Посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД РФ. Ему выразили протест из-за вербовки со стороны представителя разведывательных служб Великобритании военного атташе РФ в Гааге. В дипведомстве отметили, что за последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько подобных провокаций со стороны иностранных спецслужб.

Продление мер поддержки бизнеса в условиях санкций

Правительство продлит на весь следующий год действие некоторых мер поддержки бизнеса, введенных из-за санкций недружественных государств. В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. Также в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца. Кроме того, сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения.

Встреча Путина с Пашиняном и Алиевым

В Сочи проходит трехсторонний саммит глав России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт в регионе и на армяно-азербайджанской границе затянулся и его необходимо завершать. Путин надеется, что саммит позволит найти шаги для урегулирования ситуации.

Национализация компаний из недружественных стран в Крыму

В собственность Крыма перейдут компания "Руслайн Ко", бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив". Депутаты Госсовета республики 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества.

Отставка главы администрации Белгорода

Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе. Его обязанности будет исполнять первый заместитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.