2 ноября, 13:08

Клишас напомнил, что возврат к смертной казни при действующей конституции невозможен

Клишас напомнил, что возврат к смертной казни при действующей конституции невозможен
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© Михаил Метцель/ ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя проукраинские диверсии, ранее предупредил диверсантов, что мораторий на смертную казнь в стране "может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после слов зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об исключениях в моратории на смертную казнь напомнил, что возврат к ней при действующей конституции невозможен.

Медведев, комментируя проукраинские диверсии, предупредил диверсантов, что мораторий на смертную казнь в стране "может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России".

"Возврат к смертной казни в России при действующей конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин Валерий Дмитриевич", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Выступая в июне с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен. 

Теги:
РоссияКлишас, Андрей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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