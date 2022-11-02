Слуцкий: ситуация с зерновой сделкой показывает, кто действует из гуманистических целей

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил важность того, чтобы письменные гарантии Украины не были нарушены

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ситуация с зерновой сделкой наглядно показывает, кто на мировой арене действует из гуманистических соображений, а кто "цинично использует" гуманитарные коридоры с целью диверсий. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия возвращается в зерновую сделку, чтобы не допустить продовольственный кризис и голод в развивающихся странах. <...> Реализация инициативы продолжается... благодаря посредничеству ООН и Турции. Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале в среду.

Депутат отметил, что теперь главное - чтобы письменные гарантии Украины не были нарушены, их не постигла судьба, к примеру, минских соглашений.

"Западные спонсоры киевского режима также должны в полной мере осознавать свою ответственность и понимать, чем для всего мира может обернуться в подобных случаях дальнейшее пособничество в организации терактов против России. И да, хотелось бы сейчас посмотреть на лица тех западных политиков, которые голословно обвиняли нас в мифическом "пиаре на голоде". Россия в отличие от тех же США исполняет свои обязательства", - добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ".