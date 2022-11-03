В Херсонской области заявили об ударе ВСУ по Голопристанской администрации из РСЗО HIMARS

ВСУ планировали сорвать проведение эвакуации мирных жителей, сообщили власти региона

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли здание администрации Голой Пристани в Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"), под ударом оказался кабинет главы муниципалитета. Об этом сообщили в четверг власти региона.

"Сегодня ночью около 01:15 мск украинские террористы нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. Погибших и пострадавших нет. Администрация Херсонской области сообщает, что в результате ракетного удара здание получило значительные разрушения - эпицентром попадания стал кабинет главы администрации Голопристанского МО Геннадия Недялкова. К счастью, несмотря на сверхурочную работу сотрудников администрации в связи с проведением эвакуационных мероприятий, в момент удара гражданских лиц в здании не было и никто не пострадал", - говорится в тексте, размещенном в телеграм-канале областной администрации.

ВСУ планировали сорвать проведение эвакуации мирных жителей, сообщили власти.

"Украинские террористы нанесли ракетный удар по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. <...> Украинские террористы пытаются сорвать работу по организации временной эвакуации населения в безопасные районы, чтобы подвергнуть опасности мирных жителей", - говорится в тексте, размещенном в телеграм-канале областной администрации.

Ранее в четверг заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские силовики ночью обстреляли здание администрации в Голой Пристани, в результате удара никто не пострадал. Позднее власти региона проинформировали, что ракеты попали в кабинет главы Голопристанского муниципального округа.