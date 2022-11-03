Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым

Экс-президенту Туркмении вручат орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве встречу с председателем верхней палаты парламента Туркмении и экс-президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым и вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня состоится беседа Путина и Бердымухамедова. Президент, как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. И далее они продолжат свое общение в формате рабочего завтрака", - рассказал представитель Кремля, пояснив, что Путин 3 ноября работает в Кремле.

Песков отметил, что это важная встреча "и с точки зрения вывода на новый уровень дальнейшего развития отношений между Россией и Туркменией, и обсуждения всех актуальных вопросов". "Тем более что в бытность президентом Бердымухамедов и Путин неоднократно встречались, наладили весьма и весьма конструктивные, даже теплые отношения", - напомнил пресс-секретарь главы российского государства.