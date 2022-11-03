Турция как фактор доверия и отсутствие дискуссий о смертной казни. Темы брифинга Пескова

Встречи президента РФ Владимира Путина, условия сохранения зерновой сделки и дискуссии по вопросу об исключениях из моратория на смертную казнь стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах Владимира Путина
- Президент вернулся в Москву, он работает в Кремле.
- С визитом в РФ находится председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, с ним запланирована беседа. Путин вручит Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а затем продолжит общение с ним в формате рабочего завтрака.
- Президент планирует провести совещание с членами правительства. Основной профильный вопрос - что сделать с инвестициями в текущих условиях и как их поддерживать. С докладом в открытом режиме выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников.
- Далее запланированы отдельные встречи и совещания. Вечером планируется встреча президента с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
О продлении зерновой сделки
- "Предстоит еще обсуждать тему продления <...>, срок пока не истек". "К 19 числу, прежде чем принимать решение о продлении, нужно будет дать оценку эффективности тому, как реализованы все стороны, параметры договоренности, а потом уже выходить на какие-то решения".
- Заверения Киева обладают большим весом, нежели в случае с проваленными Украиной Минскими соглашениями, поскольку "в данном случае гарантии были предоставлены турецкой стороне - по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам".
- "Работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, дипломатами турецкими и президентом [Тайипом] Эрдоганом заслуживают высокой оценки". "Участие Турции в этом является главным фактором доверия".
- "Вторая часть сделки - она так, напрямую не связана с Украиной. Это касается тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики".
Об исключениях из моратория о смертной казни
- "Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется".
Об увеличении сроков службы в армии
- "Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации". "Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали".
- "Никакой позиции на этот счет нет, в администрации никаких разговоров на этот счет не ведется".
О якобы ведущихся поставках вооружений из КНДР
- "Давайте, мои коллеги из министерства иностранных дел будут комментировать заявления Госдепа" США.