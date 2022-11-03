3 ноября, 10:14
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Турция как фактор доверия и отсутствие дискуссий о смертной казни. Темы брифинга Пескова

Турция как фактор доверия и отсутствие дискуссий о смертной казни. Темы брифинга Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встречи президента РФ Владимира Путина, условия сохранения зерновой сделки и дискуссии по вопросу об исключениях из моратория на смертную казнь стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Владимира Путина

  • Президент вернулся в Москву, он работает в Кремле.
  • С визитом в РФ находится председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, с ним запланирована беседа. Путин вручит Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а затем продолжит общение с ним в формате рабочего завтрака.
  • Президент планирует провести совещание с членами правительства. Основной профильный вопрос - что сделать с инвестициями в текущих условиях и как их поддерживать. С докладом в открытом режиме выступит глава Минэкономразвития Максим Решетников.
  • Далее запланированы отдельные встречи и совещания. Вечером планируется встреча президента с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

О продлении зерновой сделки

  • "Предстоит еще обсуждать тему продления <...>, срок пока не истек". "К 19 числу, прежде чем принимать решение о продлении, нужно будет дать оценку эффективности тому, как реализованы все стороны, параметры договоренности, а потом уже выходить на какие-то решения".
  • Заверения Киева обладают большим весом, нежели в случае с проваленными Украиной Минскими соглашениями, поскольку "в данном случае гарантии были предоставлены турецкой стороне - по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам".
  • "Работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, дипломатами турецкими и президентом [Тайипом] Эрдоганом заслуживают высокой оценки". "Участие Турции в этом является главным фактором доверия".
  • "Вторая часть сделки - она так, напрямую не связана с Украиной. Это касается тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики".

Об исключениях из моратория о смертной казни

Об увеличении сроков службы в армии

  • "Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации". "Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали".
  • "Никакой позиции на этот счет нет, в администрации никаких разговоров на этот счет не ведется".

О якобы ведущихся поставках вооружений из КНДР

 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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