Замглавы АП подчеркнул важность мониторинга и выявления фейков о ВС РФ и мобилизации

Магомедсалам Магомедов отметил, что "категорически недопустимы публичные заявления подобного рода от лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи, преподавателей школ, вузов"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов подчеркнул важность мониторинга информационного пространства в нынешних условиях на предмет выявления фейковой информации, в том числе о Вооруженных силах (ВС) РФ и мобилизации.

"Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о российских ВС и мобилизации", - сказал он, выступая в четверг на III Всероссийском форуме "Народы России".

"Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные заявления подобного рода от лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи, преподавателей школ, вузов", - добавил Магомедов.