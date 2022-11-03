На Херсонщине заявили, что Киев пытается сделать из жителей области заложников

По словам врио главы региона, обстрелами украинские военные пытаются сорвать эвакуацию

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе. Об этом заявил в четверг врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Украинские террористы сознательно пытались убить гражданских специалистов, которые помогали эвакуироваться мирным жителям Голопристанского муниципального округа. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Срыв эвакуации нужен киевскому режиму, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, обстреливая их и создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе. Мы не позволим этого сделать", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.