В ДНР возбудили дело на наводчика "Азова", причастного к убийству военных

В начале апреля Иван Кузнецов "принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполе"

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Мариуполя, который проходил службу в качестве стрелка-наводчика в нацбатальоне "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) и причастен к убийству военнослужащих ДНР и РФ. Об этом сообщило Министерство госбезопасности ДНР в четверг.

"Следственным отделом МГБ ДНР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Мариуполя Кузнецова Ивана Васильевича 2002 года рождения в соответствии с ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". В августе задержан, <...> с апреля 2020 года проходил службу в неонацистском полку "Азов", признанном Верховным судом РФ террористической организацией. Кузнецов занимал должность старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба теробороны региона.

В сообщении уточняется, что в начале апреля Кузнецов "принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполе".