Посол России в Британии заверил, что Москва не применит ядерное оружие на Украине

По словам Андрея Келина, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не применит ядерное оружие на Украине, так как строго придерживается постулата ядерных держав о недопустимости подобных действий. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил в четверг в эфире телеканала Sky News.

"Мы не применим ядерное оружие, потому что оно разработано для иных целей", - сказал дипломат, процитировав совместное заявление лидеров страны ядерной "пятерки" о недопущении войны. "В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы твердо придерживаемся этого заявления", - сказал посол.

После этого ведущий уточнил, означает ли это, что Россия не применит также тактическое ядерное оружие. "Мир получил все возможные заверения, что Россия не применит тактическое ядерное оружие в украинском конфликте", - заверил Келин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.