4 ноября, 07:05

Володин назвал силой многонационального народа России сплоченность и веру в свою страну

Спикер Госдумы также заявил, что объединяющими задачами являются развитие РФ и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиянам с Днем народного единства заявил, что сила многонационального народа России в сплоченности и вере в страну.

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"Поздравляю с Днем народного единства. <...> В сплоченности, вере в свою страну - сила нашего многонационального народа. Желаю успехов и всего самого доброго", - приводится текст его поздравления на сайте Госдумы в пятницу. Спикер отметил, что объединяющими задачами являются защита РФ и ее интересов, обеспечение безопасности и преодоление угроз, а также улучшение благосостояния россиян.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

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Володин, Вячеслав Викторович
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