Путин: "бандеровское руководство" Украины думает о деньгах, а не о последствиях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украинские власти думают лишь о деньгах в западных банках и не задумываются о последствиях происходящих сегодня событий. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Бандеровское руководство думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках. Я имею в виду политическое руководство, [которое] прежде всего использует бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в западных банках, не думая о возможных последствиях того, что происходит сегодня", - сказал он на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.