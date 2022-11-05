Посол России: США не передавали конкретные предложения по организации встречи лидеров

Американский президент Джо Байден допустил в начале октября возможность переговоров с главой РФ Владимиром Путиным

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не передавали России конкретные предложения относительно возможности организации в ближайшей перспективе встречи президентов двух стран для обсуждения ситуации вокруг Украины и других ключевых вопросов повестки дня. Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

"Каких-либо конкретных предложений на сей счет нам не поступало", - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава администрации США Джо Байден допустил в начале октября, также отвечая на вопрос ТАСС, возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках предстоящих вскоре международных саммитов. Однако затем Байден, по сути, сигнализировал о том, что не собирается сам инициировать такой контакт. Должностные лица американского правительства заявляют, в частности, что контакты между США и Россией на саммите Группы двадцати, который должен состояться на Бали 15-16 ноября, не планируются.