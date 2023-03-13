Захарова заявила, что попытки США спасти свою банковскую систему принесут "больше проблем"

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтон может начать печатать еще больше "ничем не обеспеченных долларов"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. США, пытаясь спасти свою банковскую систему, могут начать печатать еще больше долларов, чем вызовут только больше проблем в мире. Такое мнение выразила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы" может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире", - отметила дипломат, комментируя намерение президента США Джо Байдена выступить с речью, посвященной поддержке стабильности американской банковской системы.

Ранее департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank (SVB). Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. 12 марта власти США приняли решение, согласно которому все вкладчики SVB получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с 13 марта.